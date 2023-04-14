Ким Чен Ын заявил о повышении готовности страны к ядерной контратаке

«Система вооружения МБР нового типа „Хвасонпхо-18“, которой будут оснащать стратегические вооруженные силы Республики <…>, будет выполнять свою важнейшую миссию и задачу как самого мощного ведущего основного средства для обороны КНДР, сдерживания агрессии и защиты безопасности государства», — передает слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).