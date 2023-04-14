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14 минут назад

Северная Корея подготовилась к ядерной контратаке

Ura.Ru

Новая твердотепловая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18» повысит готовность Северной Кореи к ядерной контратаке. Об этом заявил глава северокорейского государства Ким Чен Ын, проведя испытательный запуск ракеты. Он добавил, что КНДР будет отвечать на угрозы государству ядерным оружием.

Ким Чен Ын заявил о повышении готовности страны к ядерной контратаке
Фото: ТАССТАСС

«Система вооружения МБР нового типа „Хвасонпхо-18“, которой будут оснащать стратегические вооруженные силы Республики <…>, будет выполнять свою важнейшую миссию и задачу как самого мощного ведущего основного средства для обороны КНДР, сдерживания агрессии и защиты безопасности государства», — передает слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Глава государства добавил, что республика будет противостоять врагам, угрожающим безопасности Северной Кореи.

«На ядерное оружие — ядерным оружием, на лобовое противоборство — лобовым противоборством», — заключил Ким Чен Ын.

Ранее КНДР испытала подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие, пишет RT. В сообщении говорится, что БПЛА произвел детонацию макета ядерного заряда. КНДР сочла военные учения США и Южной Кореи провокациями и предупредила, что будет использовать ядерное оружие в ответ на них, передает телеканал 360.

В мире,Чен Ким,Телеканал "360° Подмосковье",
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