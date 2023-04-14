Боррель возложил ответственность за мир на Китай

Евросоюз призывает Китай взять на себя ответственность за безопасность и мир. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Мы считаем, что Китай должен взять на себя большую ответственность, в том числе за безопасность и мир. <…> История завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь», — цитирует слова Борреля официальный сайт Евросоюза.
Он уточнил, что ЕС не боится подъема Пекина.
Речь глава евродипломатии готовил для выступления в Пекине, однако визит пришлось отложить из-за положительного результата теста на COVID-19. Боррель в подготовленном выступлении добавил, что ЕС не боится подъема Китая и меняющегося мира.
«Мы должны признать реальность прихода более многополярного мира, в котором высказываются утверждения с часто разным, а иногда и расходящимся смыслом», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Москва и Пекин сформировали общее видение ситуации на Украине после визита председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина. Во время встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом Си Цзиньпин призвал отказаться от введения санкций.