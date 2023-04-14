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В США задались вопросом о настоящем враге американцев после утечки Пентагона

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Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин задалась вопросом о том, кто является настоящим врагом американцев, после утечки секретных документов Пентагона. Об этом она написала в своем Twitter.

В США задались вопросом о настоящем враге американцев после утечки Пентагона
© Reuters

В частности, Грин назвала задержанного за утечку военнослужащего Джека Тейшейра «белым, мужчиной, христианином и противником конфликта», а также заявила, что он «рассказал правду о том, что американские войска находятся на территории Украины, и о многом другом».

«Спросите себя, кто настоящий враг? Молодой служащий Нацгвардии США с низким званием или администрация, которая без всяких на то полномочий воюет на Украине, стране, даже не входящей в НАТО, против ядерной державы России?» — заявила она.

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало Джека Тейшейра 13 апреля. Он числился в подразделении кибертранспортных систем ВВС Нацгвардии США, куда поступил на службу в сентябре 2019 года. Кроме того, американец был лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные документы.

Об утечке секретных документов Пентагона стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск.

Определено возможное наказание подозреваемого в утечке документов Пентагона

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