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Между Киевом и Лондоном произошел скандал

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Между Украиной и Великобританией произошел скандал, сообщает Guardian.

Между Киевом и Лондоном произошел скандал
© РИА Новости

Это связано с музыкантами украинского государственного оркестра. Лондон отказал им в визах. По данным издания, артисты планировали совершить турне по Великобритании, а их программу афишировали на сайте британского правительства, называя примером отношений между двумя странами.

Как сообщил отвечающий за организацию турне исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль, британские власти говорили о важности поддержки украинцев, однако когда дело дошло до выдачи виз для концертов, «им было все равно». Бизиль считает, что министр культуры Британии Люси Фрейзер должен покинуть свой пост, а ответственные за недопуск артистов должны быть названы и привлечены к ответственности.

Украинский государственный оркестр должен был начать гастроли концертом в Портсмуте 1 апреля, однако музыкантам, включая дирижера и четырех первых скрипок, к тому моменту не выдали визы. В результате они застряли в Париже на неделю, а через два дня им сказали о необходимости заплатить 15 тысяч евро за экстренную визу. Бизиль отметил, что провал гастролей обошлось Star Entertainment в 100 тысяч евро, в эту сумму включены гонорары, расходы на проживание и ущерб репутации.

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