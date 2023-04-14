Между Киевом и Лондоном произошел скандал

Между Украиной и Великобританией произошел скандал, сообщает Guardian.

Это связано с музыкантами украинского государственного оркестра. Лондон отказал им в визах. По данным издания, артисты планировали совершить турне по Великобритании, а их программу афишировали на сайте британского правительства, называя примером отношений между двумя странами.

Как сообщил отвечающий за организацию турне исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль, британские власти говорили о важности поддержки украинцев, однако когда дело дошло до выдачи виз для концертов, «им было все равно». Бизиль считает, что министр культуры Британии Люси Фрейзер должен покинуть свой пост, а ответственные за недопуск артистов должны быть названы и привлечены к ответственности.