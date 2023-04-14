Словакия запретила переработку и продажу украинского зерна

Министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу прибывшего из Украины зерна. Об этом сообщило информационное агентство Teraz.

Фото: ТАСС ТАСС

Помимо этого также запрещена торговля произведенной из такого зерна муки. Поводом для принятия такого решения стали обнаруженные в украинской пшенице пестициды, которые способны оказывать негативное влияние на здоровье человека и недопустимы к использованию в Евросоюзе, пояснили в ведомстве. В частности, были получены неудовлетворительные анализы 1500 тонн украинской пшеницы.

Отмечается, что Словакия уже проинформировала другие страны ЕС об этой партии зерна. Кроме того, глава Минсельхоза Самуэль Влчан обсудит ситуацию с послом Украины в республике Мырославом Кастраном, а также с коллегами из Венгрии, Польши, Чехии, Болгарии и Румынии. По данным портала, ведомство также обеспечит сбор проб всего зерна и муки из Украины, которые сейчас хранятся в стране.