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27 минут назад

Словакия запретила переработку и продажу украинского зерна

Lenta.ruиещё 1

Министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу прибывшего из Украины зерна. Об этом сообщило информационное агентство Teraz.

Словакия запретила переработку и продажу украинского зерна
Фото: ТАССТАСС

Помимо этого также запрещена торговля произведенной из такого зерна муки. Поводом для принятия такого решения стали обнаруженные в украинской пшенице пестициды, которые способны оказывать негативное влияние на здоровье человека и недопустимы к использованию в Евросоюзе, пояснили в ведомстве. В частности, были получены неудовлетворительные анализы 1500 тонн украинской пшеницы.

Отмечается, что Словакия уже проинформировала другие страны ЕС об этой партии зерна. Кроме того, глава Минсельхоза Самуэль Влчан обсудит ситуацию с послом Украины в республике Мырославом Кастраном, а также с коллегами из Венгрии, Польши, Чехии, Болгарии и Румынии. По данным портала, ведомство также обеспечит сбор проб всего зерна и муки из Украины, которые сейчас хранятся в стране.

Ранее сообщалось, что премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой купить у них скопившееся зерно с Украины. Власти пяти стран отметили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, при этом цены на энергию и удобрения повышаются.

В мире,Сельское хозяйство,Еврокомиссия,ЕС,
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