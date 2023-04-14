ЕС готовится ввести новые санкции против России

Страны, входящие в Европейский союз, готовятся ввести очередной пакет антироссийских санкций, он станет одиннадцатым по счету, сообщает ТАСС со ссылкой на CNBC.

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Как заявил еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес, ожидается еще один пакет ограничений в отношении Москвы. Известно, что он будет направлен, прежде всего, на борьбу с попытками обхода уже введенных санкций.

Европейский политик отметил, что необходимо убедиться, что у Москвы не будет возможностей для обхода уже действующих ограничений Евросоюза.

Как ожидается, ЕС приступит к обсуждению введения очередного пакета санкций в ближайшие дни. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что санкционный пакет будет нацелен на противодействие различным методам их обхода.