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"Это не наша война": В Германии поспорили из-за помощи Польше

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Власти ФРГ, дав добро Варшаве передать Киеву истребители советского производства, полученные Польшей из запасов бывшей ГДР, делают себя соучастником разжигания войны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сопредседателя правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы.

"Это не наша война": В Германии поспорили из-за помощи Польше
© РИА Новости

Он напомнил, что перед отправкой истребителей правительство Германии одобрило передачу танков. Политик не исключил, что затем последует отправка солдат. Хрупалла потребовал прекращения эскалации конфликта и установления мира путем переговоров.

«Это не наша война!», — отметил сопредседатель.

13 апреля Берлин одобрил передачу Польше истребители советского производства в адрес Украины. Пять МиГ-29 были получены Варшавой из запасов бывшей ГДР. До этого польские власти попросили ФРГ одобрить поставки Киеву данных истребителей.

В начале апреля стало известно, что Польша передала Украине несколько МиГ-29. Также шесть истребителей, которые проходят техническое обслуживание, могут быть переданы Киеву в скором времени.

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