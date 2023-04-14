$81.68-0.4290.00+0.24
12 минут назад

ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций против России

ТАСС

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России. Об этом заявила в четверг в интервью телекомпании CNBC еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.

ЕС готовится ввести новые санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Европа ввела 10 пакетов санкций. Будет еще один", - приводятся слова Макгиннес на сайте CNBC.

Еврокомиссар отметила, что 11-й санкционный пакет будет направлен в первую очередь на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

"Необходимо убедиться, что у них (у России - прим. ТАСС) не будет возможностей для обхода наших санкций", - подчеркнула она.

Ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что Евросоюз приступит к обсуждению введения 11-го пакета санкций после католической Пасхи, которая отмечалась в прошедшие выходные. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что 11-й пакет санкций будет нацелен на противодействие различным методам их обхода.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий