В Венгрии назвали условие присоединения Украины к НАТО

Правительство Венгрии согласилось поддержать вступление Украины в НАТО при условии, что Киев восстановит права венгерского меньшинства на своей территории. Об этом сообщают «Известия».

О своем требовании венгерское правительство заявило в ходе встречи министров иностранных дел стран-членов альянса, где также присутствовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Будапешт поддержит интеграционные устремления Украины только в том случае, если она восстановит права венгерского меньшинства», — подчеркнули в кабмине страны.