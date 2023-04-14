Страны Запада, оказывающие военную поддержку Киеву, столкнулись с внутренними экономическими вызовами, считает старший научный сотрудник Гуверовского института Расселл Берман, пишет The Hill.

По его словам, чем дольше затягивается конфликт вокруг Украины, тем больше вероятность, что лишенные воодушевления союзники из Западной Европы потеряют энтузиазм. Так, ФРГ недавно парализовала общенациональная забастовка, а Франция переживает массовые протесты из-за пенсионной реформы, пишет издание.

Данные внутренние проблемы скоро переключат внимание европейских властей с проблем украинцев, и все данные Украине обещания останутся невыполненными. Берман отмечает, что снижение объема поставок военной техники и боеприпасов приведет к поражению украинских Вооруженных сил, что приведет к репутационному ущербу Вашингтона. Как итог, весь мир сочтет это за пример американского упадка.

Поражение Запада на Украине после хаотичного ухода из Афганистана станет свидетельством слабости США. Мировой порядок будет менее безопасным, говорится в статье.