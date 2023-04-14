Карл III решил использовать коронацию для примирения сыновей

Король Великобритании Карл III решил использовать свою предстоящую коронацию для примирения членов монаршей семьи. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

«Король использует коронацию для преодоления разногласий в семье», — цитирует издание своего собеседника, имя которого не разглашается.

Отмечается, что Карл III очень рад известию о том, что его младший сын принц Гарри посетит церемонию, которая состоится 6 мая. По данным издания, король желает получить поддержку обоих своих наследников во время коронации.

Однако, по информации инсайдера The Sun, король расстроен и разочарован тем, что не увидит Меган Маркл и внуков. Но он, по словам источника, «понимает ситуацию».