СМИ сообщили о мощном взрыве в Запорожье

На Украине сообщают о мощном взрыве в городе Запорожье. Он прогремел в ночь на пятницу, 14 апреля. Напомним, в настоящее время город находится под контролем Киева.
По данным украинского издания «Общественное», пока неизвестно, что именно могло сдетонировать.
Кстати, сейчас в контролируемой киевским режимом части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Ранее "Свободная пресса" сообщала, что военный историк Артём Драбкин рассказал, сколько лет ещё будет продолжаться специальная военная операция на Украине.