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14 минут назад

В Запорожье прогремел мощный взрыв

Свободная прессаиещё 2

На Украине сообщают о мощном взрыве в городе Запорожье. Он прогремел в ночь на пятницу, 14 апреля. Напомним, в настоящее время город находится под контролем Киева.

СМИ сообщили о мощном взрыве в Запорожье
Фото: ТАССТАСС

По данным украинского издания «Общественное», пока неизвестно, что именно могло сдетонировать.

Кстати, сейчас в контролируемой киевским режимом части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Ранее "Свободная пресса" сообщала, что военный историк Артём Драбкин рассказал, сколько лет ещё будет продолжаться специальная военная операция на Украине.

В мире,Артем Драбкин,
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