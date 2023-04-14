СМИ сообщили о мощном взрыве в Запорожье

На Украине сообщают о мощном взрыве в городе Запорожье. Он прогремел в ночь на пятницу, 14 апреля. Напомним, в настоящее время город находится под контролем Киева.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным украинского издания «Общественное», пока неизвестно, что именно могло сдетонировать.

Кстати, сейчас в контролируемой киевским режимом части Запорожской области объявлена воздушная тревога.