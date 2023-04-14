Зеленский назначил главу Луганской областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Луганской областной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.
На должность назначен полковник Нацполиции Артем Лысогор. На сайте обладминистрации отмечается, что с февраля 2022 года он участвовал в обороне населенных пунктов вокруг Северодонецка. Кроме того, в марте 2022 года Лысогор был награжден президентом Украины орденом «За мужество» III степени. С октября 2021 до июня 2022 года полковник выполнял обязанности заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции на востоке Украины.
Занимавший этот пост ранее Сергей Гайдай, вероятно, займет позицию посла Украины в Казахстане.
До этого Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко главой Киевской областной администрации.