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Зеленский назначил главу Луганской областной администрации

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Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Луганской областной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Зеленский назначил главу Луганской областной администрации
© ТАСС

На должность назначен полковник Нацполиции Артем Лысогор. На сайте обладминистрации отмечается, что с февраля 2022 года он участвовал в обороне населенных пунктов вокруг Северодонецка. Кроме того, в марте 2022 года Лысогор был награжден президентом Украины орденом «За мужество» III степени. С октября 2021 до июня 2022 года полковник выполнял обязанности заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции на востоке Украины.

Занимавший этот пост ранее Сергей Гайдай, вероятно, займет позицию посла Украины в Казахстане.

До этого Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко главой Киевской областной администрации.

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