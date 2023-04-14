Зеленский назначил главу Луганской областной администрации

На должность назначен полковник Нацполиции Артем Лысогор. На сайте обладминистрации отмечается, что с февраля 2022 года он участвовал в обороне населенных пунктов вокруг Северодонецка. Кроме того, в марте 2022 года Лысогор был награжден президентом Украины орденом «За мужество» III степени. С октября 2021 до июня 2022 года полковник выполнял обязанности заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции на востоке Украины.