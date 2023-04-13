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14 минут назад

Нуланд заговорила о возможности передачи Украине активов ЦБ РФ

Елена Прошина

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Белый дом рассматривает возможность передать замороженные резервы Центрального банка России на восстановление Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Нуланд заговорила о возможности передачи Украине активов ЦБ РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление Нуланд сделала во время форума американо-украинского партнерства, который был организован Торговой палатой США.

«При поддержке Конгресса США министерство юстиции получило новые полномочия по использованию противозаконных активов, изъятых у российских олигархов для оказания помощи и восстановления Украины. В феврале мы объявили о выделении первого транша в размере 5,4 миллиона долларов и планируем новые. Конечно же, обсуждаются и активы Центрального банка России, которые на сумму 300 миллиардов долларов заморозили мы и наши союзники», – заявила она.

Нуланд также добавила, что во Всемирном банке восстановление Украины оценили в 411 миллиардов долларов.

Кроме того, Нуланд подчеркнула, что США продолжат поддержку Украины, а также помогут её в восстановлении энергетической инфраструктуры и государственных институтов.

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