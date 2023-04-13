Нуланд заговорила о возможности передачи Украине активов ЦБ РФ

«При поддержке Конгресса США министерство юстиции получило новые полномочия по использованию противозаконных активов, изъятых у российских олигархов для оказания помощи и восстановления Украины. В феврале мы объявили о выделении первого транша в размере 5,4 миллиона долларов и планируем новые. Конечно же, обсуждаются и активы Центрального банка России, которые на сумму 300 миллиардов долларов заморозили мы и наши союзники», – заявила она.