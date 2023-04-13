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24 минуты назад

Стали известны подробности о подозреваемом в утечке документов Пентагона

Lenta.ru

Военнослужащий Военно-воздушных сил (ВВС) Нацгвардии США Джек Тейшейра, задержанный по подозрению в утечке секретных документов Пентагона, поступил на службу в сентябре 2019 года. Подробности стали известны телеканалу CNN.

Стали известны подробности о подозреваемом в утечке документов Пентагона
Фото: CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon

21-летний Тейшейра числился в подразделении кибертранспортных систем, которое среди прочего занимается обеспечением нормальной работы «обширной и глобальной коммуникационной сети» ВВС. Он имеет звание военнослужащего ВВС США 1-го класса и был награжден медалью за достижения Военно-воздушных сил США, которая является стандартной для военных с аналогичным сроком службы.

Задержан подозреваемый в утечке секретных данных Пентагона

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило об аресте подозреваемого 13 апреля. Официальный представитель американских властей подтвердил, что арестованным оказался Джек Тейшейра. Он был лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные документы.

Впервые об утечке стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск.

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