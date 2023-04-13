В Италии начали проверку судей из-за побега Усса

Минюст Италии начал проверку миланских судей, которые вместо заключения под стражу отправили сына красноярского губернатора Артема Усса под домашний арест, откуда он затем в марте сбежал и вернулся в Россию. Соответствующее поручение дал глава ведомства Карло Нордио, передает La Repubblica.

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Он указал, что поручил провести «расследование проверочного характера» по поводу решения о замене меры содержания под стражей на домашний арест с электронным браслетом.

По данным La Repubblica, эта проверка является признаком столкновения между правительством и судебной ветвью власти, в том числе Миланским апелляционным судом, поскольку он разрешил экстрадицию Усса и в то же время ослабил в отношении него ограничения.

Премьер-министр Джорджа Мелони считает, что вина за побег сына красноярского губернатора лежит не на правительстве, а «другом государственном органе».

Предполагается, что данное расследование приведет к проблемам юридических властей Италии с США, которые рассчитывали использовать Усса для обмена на своих граждан, задержанных в РФ.

Напомним, что сына губернатора задержали в Милане осенью 2022 года по запросу Вашингтона. Его обвиняли в мошеннических схемах по реализации нефти из Венесуэлы. Также его подозревают в нарушении санкций из-за закупки на Западе электроники двойного назначения и военных технологий. В США ему грозило от 20 до 30 лет тюрьмы.