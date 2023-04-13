Нуланд пообещала Украине помощь США в восстановлении страны

Соединенные Штаты окажут Украине помощь в восстановлении страны, рассказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Об этом пишет РИА «Новости».

Нуланд пояснила, что Вашингтон предпринимает необходимые меры для оказания помощи украинским военным.

США помогут укрепить правительственные институты Украины, чтобы они смогли обеспечить достойное существование всем гражданам республики, а также, чтобы смогли противостоять коррупции, уточнила чиновница.

Кроме того, власти США окажут помощь в экономической сфере. В частности, будут способствовать углублению интеграции Украины с Европой, работать над тем, что продукция украинских производителей была представлена в цепочках поставок.