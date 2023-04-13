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Нуланд пообещала Украине помощь США в восстановлении страны

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Соединенные Штаты окажут Украине помощь в восстановлении страны, рассказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Об этом пишет РИА «Новости».

Нуланд пообещала Украине помощь США в восстановлении страны
© РИА Новости

Нуланд пояснила, что Вашингтон предпринимает необходимые меры для оказания помощи украинским военным.

США помогут укрепить правительственные институты Украины, чтобы они смогли обеспечить достойное существование всем гражданам республики, а также, чтобы смогли противостоять коррупции, уточнила чиновница.

Кроме того, власти США окажут помощь в экономической сфере. В частности, будут способствовать углублению интеграции Украины с Европой, работать над тем, что продукция украинских производителей была представлена в цепочках поставок.

Ключевой задачей Вашингтона и Киева, резюмировала Нуланд, является восстановление экономики Украины до такого уровня, чтобы страна не выживала, а процветала.

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