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13 минут назад

Премьер Италии назвала аномальным решение перевести Усса под домашний арест

RT на русскомиещё 1

В ходе судебного процесса над сыном губернатора Красноярского края Александра Усса присутствовали «аномалии», заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Премьер Италии назвала аномальным решение перевести Усса под домашний арест
Фото: Страница Артема Усса в соцсетяхСтраница Артема Усса в соцсетях

«Это серьёзное дело. В нём есть аномалии, и главная — это решение апелляционного суда предложить перевод под домашний арест с мотивировкой, на мой взгляд, спорной», — цитирует РИА Новости Мелони.

По её словам, в таком случае опасность побега становится более выраженной.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан. Corriere della Sera писала, что Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников.

4 апреля мужчина сообщил, что совершил побег и находится в России.

Усс добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.

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