Глава МИД Турции раскритиковал заявления оппозиции по Украине

Высказывания лидеров оппозиционных партий о необходимости принятия конкретной позиции по противостоянию на Украине рискованны, заявил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом пишет Habertürk.

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Отмечается, что ранее представители оппозиции рассказали о том, какую политику будет проводить Кемаль Кылычдароглу в том случае, если победит в президентской гонке. Они пояснили, что политик постарается поддерживать сбалансированные отношения с Россией. Вместе с тем, он будет напоминать, что Турция входит в НАТО.

Чавушоглу уточнил, что Анкара никогда не забывает, что является членом Североатлантического альянса.

Министр подчеркнул, что все же Турция является единственным членом альянса, который имеет возможность вести диалог с обеими сторонами конфликта.

На фоне текущей международной повестки заявления оппозиции чрезмерно рискованны, резюмировал дипломат.