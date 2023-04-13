Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу для мира

"Единственной экзистенциальной угрозой для мира является изменение климата, и у нас не так много времени, [чтобы урегулировать эту проблему], и это факт", - отметил глава США во время своей получасовой речи.

Он несколько раз поблагодарил Ирландию за оказание помощи Украине. По версии американского лидера, "Ирландия вместе с Соединенными Штатами и другими партнерами работает над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия, в том числе посредством значительных санкций и экспортного контроля". Президент отметил в очередной раз, что международное сообщество находится в "точке перелома" между демократиями и автократиями.