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Байден считает изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для мира

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Глобальное изменение климата является единственной экзистенциальной угрозой для международного сообщества. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, выступая перед обеими палатами ирландского парламента в Дублине.

Байден назвал единственную экзистенциальную угрозу для мира
© globallookpress.com

"Единственной экзистенциальной угрозой для мира является изменение климата, и у нас не так много времени, [чтобы урегулировать эту проблему], и это факт", - отметил глава США во время своей получасовой речи.

Трамп заявил, что с Байденом «что-то не так»

Он несколько раз поблагодарил Ирландию за оказание помощи Украине. По версии американского лидера, "Ирландия вместе с Соединенными Штатами и другими партнерами работает над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действия, в том числе посредством значительных санкций и экспортного контроля". Президент отметил в очередной раз, что международное сообщество находится в "точке перелома" между демократиями и автократиями.

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