Еврокомиссия заявила об отсутствии коротких путей в ЕС для Украины

Глава гендиректората Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт Ян Копман заявил, что для Украины нет коротких путей в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.
Он также добавил, что роль Еврокомиссии заключается в том, чтобы помочь Украине присоединиться к Евросоюзу.
«Однако я должен подчеркнуть в интересах украинского народа и в интересах всех остальных: кратчайших путей нет, эти реформы должны быть реализованы», – заявил Копман во время конференции в Торговой палате США.
Представитель Еврокомиссии также уточнил, что Украине необходимо выполнять несколько условий, чтобы переговоры об интеграции Украины в Европейский союз стартовали. При этом упомянутые реформы, по словам Копмана, можно провести достаточно быстро.
«Мы, по сути, наметили шаги в сферах борьбы с коррупцией, обеспечения верховенства закона. Все это критически важные предварительные условия для того, чтобы начинать переговоры», – сказал он.
Кроме того, Копман также выразил надежду, что Украина выполнит необходимые условия до конца текущего года.
Ранее в Евросоюзе заявили о намерении помочь Украине с восстановлением за счёт замороженных российских средств.