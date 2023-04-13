Еврокомиссия заявила об отсутствии коротких путей в ЕС для Украины

Глава гендиректората Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт Ян Копман заявил, что для Украины нет коротких путей в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

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Он также добавил, что роль Еврокомиссии заключается в том, чтобы помочь Украине присоединиться к Евросоюзу.

«Однако я должен подчеркнуть в интересах украинского народа и в интересах всех остальных: кратчайших путей нет, эти реформы должны быть реализованы», – заявил Копман во время конференции в Торговой палате США.

Представитель Еврокомиссии также уточнил, что Украине необходимо выполнять несколько условий, чтобы переговоры об интеграции Украины в Европейский союз стартовали. При этом упомянутые реформы, по словам Копмана, можно провести достаточно быстро.

«Мы, по сути, наметили шаги в сферах борьбы с коррупцией, обеспечения верховенства закона. Все это критически важные предварительные условия для того, чтобы начинать переговоры», – сказал он.

Кроме того, Копман также выразил надежду, что Украина выполнит необходимые условия до конца текущего года.