Найден первый подозреваемый по делу об утечке документов Пентагона

Лидером игрового чата, в который предположительно попали секретные документы США и НАТО, является член ВВС Нацгвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, Джек Тейшейра курировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central.
Она объединяла от 20 до 30 молодых людей, которые проявляли интерес к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.
Предположительно, именно в чате этой группы были опубликованы секретные документы американской разведки, правительства США, НАТО.
Источники пояснили, что следователи желают встретиться с молодым летчиком и обсудить с ним утечку секретных сведений в чат частной группы.
По словам собеседников газеты, у Джека может быть информация, имеющая отношение к расследованию.