Найден первый подозреваемый по делу об утечке документов Пентагона

Лидером игрового чата, в который предположительно попали секретные документы США и НАТО, является член ВВС Нацгвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

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По данным газеты, Джек Тейшейра курировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central.

Она объединяла от 20 до 30 молодых людей, которые проявляли интерес к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Предположительно, именно в чате этой группы были опубликованы секретные документы американской разведки, правительства США, НАТО.

Источники пояснили, что следователи желают встретиться с молодым летчиком и обсудить с ним утечку секретных сведений в чат частной группы.