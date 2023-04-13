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25 минут назад

Найден первый подозреваемый по делу об утечке документов Пентагона

Илья Родин

Лидером игрового чата, в который предположительно попали секретные документы США и НАТО, является член ВВС Нацгвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Найден первый подозреваемый по делу об утечке документов Пентагона
Фото: СоцсетиСоцсети

По данным газеты, Джек Тейшейра курировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central.

Она объединяла от 20 до 30 молодых людей, которые проявляли интерес к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Предположительно, именно в чате этой группы были опубликованы секретные документы американской разведки, правительства США, НАТО.

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Источники пояснили, что следователи желают встретиться с молодым летчиком и обсудить с ним утечку секретных сведений в чат частной группы.

По словам собеседников газеты, у Джека может быть информация, имеющая отношение к расследованию.

В мире,НАТО,Пентагон,
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