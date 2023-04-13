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25 минут назад

Стала известна реакция Гутерриша на данные о слежке за ним

Елена Прошина

Генсек ООН Антониу Гутерриш не удивлен тем, что его переговоры могли прослушиваться. Об этом сообщил официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Стала известна реакция Гутерриша на данные о слежке за ним
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Его попросили прокомментировать сообщения СМИ о прослушке разговоров Гутерриша со стороны США.

«Генсек ООН находится в своей должности довольно долгое время, он в политике довольно долгое время. Так что он не удивлен фактом того, что люди следят за ним и прослушивают его частные разговоры», — ответил Дюжаррик.

Также он выразил сожаления, что «по разным причинам из-за подобного искажаются и раскрываются частные разговоры».

В мире,Антониу Гутерриш,Стефан Дюжаррик,ООН,
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