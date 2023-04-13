Стала известна реакция Гутерриша на данные о слежке за ним

Генсек ООН Антониу Гутерриш не удивлен тем, что его переговоры могли прослушиваться. Об этом сообщил официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
Его попросили прокомментировать сообщения СМИ о прослушке разговоров Гутерриша со стороны США.
«Генсек ООН находится в своей должности довольно долгое время, он в политике довольно долгое время. Так что он не удивлен фактом того, что люди следят за ним и прослушивают его частные разговоры», — ответил Дюжаррик.
Также он выразил сожаления, что «по разным причинам из-за подобного искажаются и раскрываются частные разговоры».