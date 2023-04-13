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На Украине заявили о зашедшей в тупик политике Зеленского

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Политика президента Украины Владимира Зеленского в отношении фронта зашла в тупик. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

На Украине заявили о зашедшей в тупик политике Зеленского
© globallookpress.com

«Первое, о чем можно говорить — это тупик на фронте. (…) Следующий момент — это оружие и боеприпасы», — сказал он.

По словам Соскина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом состоянии.

Он также усомнился в возможности проведения контрнаступления Украиной, поскольку у ВСУ не хватает боеприпасов и оружия. При этом будущим поставкам со стороны Запада угрожают разногласия среди союзников.

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12 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом.

В свою очередь газета The Washington Post писала, что ВСУ столкнулись с острым дефицитом боеприпасов и вынуждены ограничить их использование на поле боя. Указывалось, что из-за этого украинские военные ищут неразорвавшиеся российские снаряды в лесах и на заминированных территориях.

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