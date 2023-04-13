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CNN: Трамп явился для дачи показаний в генпрокуратуру Нью-Йорка

Бывший президент США Дональд Трамп явился в четверг в офис генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс для дачи показаний по делу о предполагаемых финансовых махинациях в его компании Trump Organization. Об этом сообщила телекомпания CNN.

CNN: Трамп явился для дачи показаний в генпрокуратуру Нью-Йорка
© globallookpress.com

Это дело не связано с обвинениями в финансовых махинациях, предъявленными республиканцу на прошлой неделе. В августе 2022 года Трамп уже давал показания в рамках расследования, проводимого генпрокурором штата Летицией Джеймс. Тогда заседание прокуратуры длилось около четырех часов.

Офис генпрокурора Нью-Йорка на данном этапе не планирует предпринимать каких-либо действий против Трампа - выдвигать обвинения в его адрес или задерживать. После дачи показаний он сможет вернуться в штат Флорида.

В сентябре прошлого года генпрокурор штата Нью-Йорк предъявила гражданский иск Трампу, его детям, бывшему финансовому директору Trump Organization Аллену Вайссельбергу и его помощнику Джеффри Маккони. Сторона обвинения утверждает, что ответчики в период с 2011 по 2021 год участвовали в схеме, которая предполагала завышение или занижение показателей в ежегодной финансовой отчетности Трампа с целью побудить банки к предоставлению кредитов на наиболее выгодных условиях. Прокуратура добивается того, чтобы суд оштрафовал ответчиков на $250 млн и запретил республиканцу и его детям руководить предприятиями, зарегистрированными в штате Нью-Йорк.

В июле 2021 года Trump Organization и ее финансовому директору Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищении имущества и подлоге документов. Трамп отвергает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования охотой на ведьм, инициированной демократами.

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