В Молдавии лидера партии "Шор" заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила лидера оппозиционной партии "Шор" Илану Шору к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщила в четверг президент Молдавии Майя Санду на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Илан Шор проведет 15 лет в тюрьме за кражу миллиарда и его имущество будет конфисковано, так решила Апелляционная палата", - написала она. Вынесение приговора подтвердила и Апелляционная палата Кишинева. "Шор приговорен к 15 годам лишения свободы. Осужденный должен вернуть более 5,2 млрд леев (около $288 млн - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении на ее сайте.

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Сам Шор назвал решение незаконным.

"Сегодняшним решением власть мстит мне за протестное движение, за то, что я и моя команда боремся за достойную жизнь граждан. Меня это решение абсолютно не смущает, оно мне абсолютно все равно. Я не собираюсь подчиняться, это решение будет отменено ровно на второй день после смены действующего режима", - заявил Шор на своем Telegram-канале.

Кража века и покровительство Запада

Шор стал одним из фигурантов скандала с выводом $1 млрд из банковской системы Молдавии, который здесь назвали "кражей века". Он разгорелся в 2015 году, спровоцировал акции протеста в Кишиневе и падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которые поддерживали США и ЕС. В тюрьме по обвинению в коррупции оказался бывший премьер-министр Владимир Филат, в правительстве которого работала министром образования Санду.

В декабре прошлого года США и Великобритания внесли в санкционный список беглых молдавских политиков - олигарха Владимира Плахотнюка и Шора, после того как Санду призвала вернуть средства, которые, по ее словам, они "инвестировали в странах с сильными демократиями". Плахотнюк в 2016 году путем подкупа и шантажа взял под свой контроль парламент, правительство, судебную систему и Конституционный суд Молдавии. Несмотря на массовые протесты оппозиции правительство олигарха поддержала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая вскоре приняла его в Вашингтоне. В 2017 году Плахотнюк запретил членам правительства ездить в Москву, ограничил трансляцию российских телеканалов, последовали высылки российских дипломатов, политиков и журналистов.