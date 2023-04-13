$81.68-0.4290.00+0.24

На Флориду обрушился ливень, который случается раз в тысячу лет

Ливень привел к наводнению в южной части штата Флорида, выпало уже до 500 мм осадков. Об этом сообщает в четверг телеканал CNN.

На Флориду обрушился ливень, который случается раз в тысячу лет
© globallookpress.com

"Такой показатель осадков за сутки чрезвычайно редок для штата Флорида. Это случается раз в тысячу лет, если не реже", - прокомментировала телеканалу ситуацию метеоролог Анна Торрес-Васкез.

В результате в городе Форт-Лодердейл подтоплены дома, закрыты для движения дороги. Аэропорты на юге Флориды прекратили принимать рейсы. Метеорологическая служба штата предупредила жителей о наводнении, призвала отказаться от поездок и укрыться на возвышенностях.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Дождь, как ожидается, продолжится в четверг, хотя и станет слабее.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий