$81.50-0.1790.16+0.16
9 минут назад

Германия предупредила Китай о катастрофических последствиях войны с Тайванем

Lenta.ruиещё 1

Возможная война Китая и Тайваня станет худшим сценарием для всего мира и будет иметь катастрофические последствия. Об этом предупредила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции во время официального визита в КНР, сообщает Politico.

Германия предупредила Китай о катастрофических последствиях войны с Тайванем
Фото: ТАССТАСС

Германия сделала предупреждение Армении из-за России

Политик назвала военную эскалацию в этом регионе ужасным сценарием, поскольку она приведет к мировому экономическому кризису, который затронет в том числе Китай и Германию.

«Мы с большой тревогой наблюдаем за ростом напряженности в Тайваньском проливе», — добавила Бербок

В мире,Анналена Бербок,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий