Германия предупредила Китай о катастрофических последствиях войны с Тайванем

Возможная война Китая и Тайваня станет худшим сценарием для всего мира и будет иметь катастрофические последствия. Об этом предупредила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции во время официального визита в КНР, сообщает Politico.
Политик назвала военную эскалацию в этом регионе ужасным сценарием, поскольку она приведет к мировому экономическому кризису, который затронет в том числе Китай и Германию.
«Мы с большой тревогой наблюдаем за ростом напряженности в Тайваньском проливе», — добавила Бербок