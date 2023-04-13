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33 минуты назад

Премьер Сунак назвал Британию сверхдержавой во внешней политике даже после выхода из ЕС

Газета.Ru

Великобритании не нужно быть членом Евросоюза, она и так является «сверхдержавой во внешней политике», заявил британский премьер Риши Сунак порталу Conservative Home.

Премьер Сунак назвал Британию сверхдержавой во внешней политике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Великобритания активна и ведет деятельность по всему миру, везде, где это важно. Нам не нужно быть частью ЕС, чтобы быть сверхдержавой во внешней политике. Мы и есть сверхдержава во внешней политике», — сказал он.

По его словам, Британия делает такие вещи, которые другие страны не могут, и возможность вести деятельность во многих регионах мира является одной из самых сильных сторон Соединенного Королевства. Это стало возможным благодаря взаимоотношениям Британии с другими странами и их уважении к ней. Глава британского кабмина напомнил о «Виндзорском рамочном соглашении», подписанном с Евросоюзом и начале реализации программы в рамках AUKUS.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Великобритания ежегодно теряет $124 млрд из-за выхода страны из Евросоюза.

В мире,Риши Сунак,ЕС,
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