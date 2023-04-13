Вучич высказался о возможности применить силу в Косово

Применение силы властями Сербии на территории Косово и Метохии в ответ на провокации Приштины сейчас не решит проблему. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич, передает «РИА Новости».

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Ранее полиция Косово обстреляла автомобиль на трассе Лепосавич — Звечан в районе Бистрицкого моста и ранила местного серба. Пострадавшего прооперировали и сейчас он проходит лечение в отделении интенсивной терапии Клиническо-больничного центра Косовска-Митровицы.

В связи с этим, 13 апреля, Вучич встретился с представителями косовских сербов в городе Рашка близ административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией.

В ходе речи он сказал, что знает, что «единственная новость, которая бы обрадовала присутствующих заключается во вводе сербской армии в Косово и Метохию», однако он не считает, что в настоящее время «это решение».

«Думаю, что политика, которую проводим, не должна быть политикой потакания, но должна быть политикой ответственности и заботы», — отметил Вучич.