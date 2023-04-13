Вучич высказался о возможности применить силу в Косово

Применение силы властями Сербии на территории Косово и Метохии в ответ на провокации Приштины сейчас не решит проблему. Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич, передает «РИА Новости».
Ранее полиция Косово обстреляла автомобиль на трассе Лепосавич — Звечан в районе Бистрицкого моста и ранила местного серба. Пострадавшего прооперировали и сейчас он проходит лечение в отделении интенсивной терапии Клиническо-больничного центра Косовска-Митровицы.
В связи с этим, 13 апреля, Вучич встретился с представителями косовских сербов в городе Рашка близ административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией.
В ходе речи он сказал, что знает, что «единственная новость, которая бы обрадовала присутствующих заключается во вводе сербской армии в Косово и Метохию», однако он не считает, что в настоящее время «это решение».
«Думаю, что политика, которую проводим, не должна быть политикой потакания, но должна быть политикой ответственности и заботы», — отметил Вучич.
Он напомнил, что во время прошлого обострения он «едва упросил людей уйти с баррикад, зная, что в тот вечер будет самым обруганным человеком на планете Земля». При этом президент Сербии уверен, что необходимо «ждать и строить страну», но если сербов станут «очевидно и открыто изгонять» он этого «не допустит и этого не произойдет», Вучич подчеркнул, что говорит все с полным осознанием ответственности и сделает все, чтобы этого не произошло, но если нападут, не станет колебаться.