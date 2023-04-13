МИД Индии: позиция страны по участию Украины в саммите G20 не изменилась

Нью-Дели не изменил свою позицию по участию Украины в саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20), рассказал на брифинге представитель МИД Индии Ариндам Багчи. Об этом пишет РИА «Новости».

Багчи пояснил, что журналисты задали ему вопрос о том, пригласит ли Индия, как председатель площадки, украинских чиновников на очередной саммит организации.

Дипломат подчеркнул, что ранее внешнеполитическое ведомство детально прокомментировало этот вопрос. Он уточнил, что ему нечего добавить к сделанному сотрудниками МИД заявлению.

По данным агентства, в январе 2023 года МИД Индии заявил, что Украины в списке приглашенных на сентябрьский саммит государств нет.

Ранее сообщалось, что на прошедшем в ноябре 2022 года саммите выступил украинский лидер Владимир Зеленский. В своей речи он затронул ряд вопросов международной повестки и предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине.