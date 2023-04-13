Байден прокомментировал утечку секретных данных Пентагона
Президент США Джо Байден прокомментировал утечку секретных данных Пентагона. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Байдена, в США уже началось полномасштабное расследование инцидента с утечкой секретных документов Пентагона. Американский президент также добавил, что следствие уже приближаются к раскрытию этого дела.
«Прямо сейчас идет полномасштабное расследование по линии разведсообщества и министерства юстиции. Мы приближаемся (к раскрытию)», – заявил он.
Байден также заявил, что обеспокоен фактом утечки, но не тому, что содержание документов стало известно общественности. «Я обеспокоен, что это случилось. Но ничего злободневного, из того, что я знаю», – уточнил он.
7 апреля в социальные сети попал ряд секретных документов Пентагона, которые содержали данные по конфликту на Украине.