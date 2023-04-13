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В Германии отреагировали на слова о зависимости ЕС от США

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Европейский союз (ЕС) никогда не рисковал стать вассальным объединением государств по отношению к США. Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о зависимости объединения от Вашингтона, передает Le Monde.

В Германии отреагировали на слова о зависимости ЕС от США
© EPA

«Это высказывание было неудачным. Однако я думаю, что Елисейские поля (резиденция Макрона — прим. «Ленты.ру») его достаточно скорректировали впоследствии. Нам никогда не грозило стать вассалами Соединенных Штатов», — сказал глава ведомства.

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По его мнению, для Евросоюза важно иметь возможность говорить о внешней политике и вопросах безопасности, а также определять свою собственную позицию, в том числе в консультации с союзником в лице США. Он также добавил, что разногласия в объединении идут на пользу только Китаю.

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