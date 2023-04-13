Протестующие ворвались в парижский офис Louis Vuitton

Более ста человек заняли здание компании LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) в Париже в знак протеста против пенсионной реформы. Об этом пишет РИА Новости.

Протестующие проникли внутрь и развернули транспарант с лозунгом «Реформу в мусор, мы не сдадимся!». Они также выкрикивают другие лозунги, а также жгут в здании фаеры.

Сегодня во Франции проходит уже 12-я общенациональная манифестация против повышения пенсионного возраста в стране. Железнодорожники и энергетики собрались около Лионского вокзала, после чего отправились к офису знаменитой компании.