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Протестующие ворвались в парижский офис Louis Vuitton

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Более ста человек заняли здание компании LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) в Париже в знак протеста против пенсионной реформы. Об этом пишет РИА Новости.

Протестующие проникли внутрь и развернули транспарант с лозунгом «Реформу в мусор, мы не сдадимся!». Они также выкрикивают другие лозунги, а также жгут в здании фаеры.

Сегодня во Франции проходит уже 12-я общенациональная манифестация против повышения пенсионного возраста в стране. Железнодорожники и энергетики собрались около Лионского вокзала, после чего отправились к офису знаменитой компании.

Напомним, в этом году во Франции состоялось 10 общенациональных демонстраций против новой реформы, предложенной президентом страны Эммануэлем Макроном.

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