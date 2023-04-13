Польша начала расследовать мошенничества с украинским зерном

Следственная группа с представителями различных ведомств создана в Польше для расследования фактов мошенничества с поставками украинского зерна. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генпрокурор республики Збигнев Зебро.

«Я посчитал необходимым создать следственную группу, которая взаимодействовала бы с другими службами: таможней, налоговой, Агентством внутренней безопасности, полицией. Это будет широкая группа. Мы хотим также взаимодействовать с ветеринарными и санитарными службами», — сказал он.

Зебро пояснил, что речь может идти о мошенничестве в ущерб производителям сельскохозяйственной продукции и государственному бюджету, создании опасности для жизни и здоровья, а также фискальных преступлениях. В совокупности за это может грозить до 10 лет лишения свободы.

Также генпрокурор обвинил Евросоюз в эгоизме. Он отметил, что политики перекладывают ответственность за продовольственную помощь украинцам на приграничные страны.

Напомним, что польские фермеры выражали недовольство из-за украинского зерна, которое начало бесконтрольно поступать в страну после начала военной спецоперации. Оно якобы предназначается для экспорта в третьи страны, однако в действительности остается в Польше и рушит цены. Из-за этого местные производители несут убытки. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 млн тонн зерна.