Учения Японии и США прошли в ответ на ракетный пуск КНДР

Совместные военно-воздушные учения Японии и США были проведены в ответ на предполагаемый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей. Об этом сообщает РИА Новости.

В объединенном комитете начальников штабов минобороны Японии заявили, что учения были необходимы в свете ухудшающейся ситуации в сфере безопасности. Уточняется, что в маневрах принимали участие четыре истребителя F-2 с японской стороны, а также четыре F-16 с американской.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Северная Корея осуществила 9-й пуск баллистической ракеты с начала этого года. А с учетом крылатых ракет, то это уже 12-й запуск. В ходе последнего пуска ракеты, сегодня утром, по информации СМИ, была зафиксирована угроза для Японии. В частности, сообщалось, что ракета упадет предположительно в районе Хоккайдо. По системам экстренного оповещения даже была передана информация о срочной эвакуации жителей острова.