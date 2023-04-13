$82.09-0.0989.76+0.03

Стало известно о планах Швейцарии предоставить Украине помощь на 1,7 млрд долларов

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о планах Берна в течение 5 лет предоставить украинской стороне финансовую помощь в размере 1,5 миллиарда франков (1,7 миллиарда долларов), передает портал SWI.

Стало известно о планах Швейцарии предоставить Украине помощь на 1,7 млрд долларов
© globallookpress.com

Сегодня он выступает в Вашингтоне на весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка.

По словам министра, Швейцария также пообещала в течение 2023 и 2024 годов направить Украине 300 миллионов швейцарских франков (около 331 миллионов долларов). Так, страна за следующие 6 лет выплатит Киеву 1,8 миллиарда франков (порядка 2 миллиардов долларов США).

Ранее газета The New York Times написала, что в Пентагоне сообщили об отсутствии у администрации США планов объявлять о дополнительном пакете военной помощи Киеву перед контрнаступлением украинских войск. По словам одного из военных чиновников, поставки боеприпасов, о которых администрация Джо Байдена объявила 20 марта и 4 апреля, «станут двумя последними перед ожидаемым началом наступления и в обозримом будущем».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий