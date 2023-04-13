Стало известно о планах Швейцарии предоставить Украине помощь на 1,7 млрд долларов

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о планах Берна в течение 5 лет предоставить украинской стороне финансовую помощь в размере 1,5 миллиарда франков (1,7 миллиарда долларов), передает портал SWI.

Сегодня он выступает в Вашингтоне на весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка.

По словам министра, Швейцария также пообещала в течение 2023 и 2024 годов направить Украине 300 миллионов швейцарских франков (около 331 миллионов долларов). Так, страна за следующие 6 лет выплатит Киеву 1,8 миллиарда франков (порядка 2 миллиардов долларов США).