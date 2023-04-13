Совет ЕС одобрил выделение миллиарда евро на боеприпасы для Киева

Совет ЕС 13 апреля утвердил выделение одного миллиарда евро для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается на сайте органа. Это решение позволит возместить странам-членам ЕС стоимость боеприпасов, переданных Украине.

Деньги будут выделены из Европейского фонда мира (EPF). Странам возместят стоимость боеприпасов, переданных Украине из запасов или «за счет изменения приоритетов существующих заказов» в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

«Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, для немедленной поставки ВСУ артиллерийских боеприпасов на сумму в один миллиард евро», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Всего из EPF на помощь Украине было выделено восемь траншей (включая последний) на общую сумму в 4,6 миллиарда евро.

3 апреля The New York Times сообщила, что ВСУ предпримет попытку наступления в мае «или около того».