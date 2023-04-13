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Совет ЕС одобрил выделение миллиарда евро на боеприпасы для Киева

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Совет ЕС 13 апреля утвердил выделение одного миллиарда евро для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается на сайте органа. Это решение позволит возместить странам-членам ЕС стоимость боеприпасов, переданных Украине.

Совет ЕС одобрил выделение миллиарда евро на боеприпасы для Киева
© globallookpress.com

Деньги будут выделены из Европейского фонда мира (EPF). Странам возместят стоимость боеприпасов, переданных Украине из запасов или «за счет изменения приоритетов существующих заказов» в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

«Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, для немедленной поставки ВСУ артиллерийских боеприпасов на сумму в один миллиард евро», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Всего из EPF на помощь Украине было выделено восемь траншей (включая последний) на общую сумму в 4,6 миллиарда евро.

3 апреля The New York Times сообщила, что ВСУ предпримет попытку наступления в мае «или около того».

Однако 12 апреля The Washington Post ранее рассказала, что ВСУ откладывает запланированное наступление из-за непогоды, затянувшихся поставок западного оружия и нехватки боеприпасов.

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