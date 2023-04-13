Советник Зеленского призвал надавить на Венгрию из-за продления сделок с Россией

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко призвал ввести санкции в отношении Венгрии из-за продления страной сделок с «Газпромом» и обсуждения постройки АЭС «Пакш-2». Как сообщает Politico, украинский политик считает, что на Будапешт необходимо оказать давление.

Устенко заявил, что сотрудничество России и Венгрии в газовой отрасли способно вызвать эскалацию конфликта на Украине.

«Венгрия получает финансовую помощь от Брюсселя, поэтому это отличный инструмент, который может быть использован немедленно», — заявил политик.

Напомним, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продлил соглашение с Москвой о дополнительных поставках. В августе он также сообщал, что венгерская сторона договорилась с «Газпромом» о поставках голубого топлива с сентября в размере 5,8 млн кубометров в сутки.