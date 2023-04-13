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33 минуты назад

Швейцария передаст Украине 1,7 миллиарда долларов

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Берн в течение 5 лет предоставит Украине финансовую помощь в размере 1,5 миллиарда франков (1,7 миллиарда долларов). Об этом Швейцарии Иньяцио Кассиса.

Швейцария передаст Украине 1,7 миллиарда долларов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как напомнил министр, выступая в среду 13 апреля в Вашингтоне на весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка, Швейцария также обязалась в течение 2023 и 2024 годов направить Киеву 300 миллионов швейцарских франков (около 331 миллионов долларов). Таким образом, Берн за следующие 6 лет выплатит Украине 1,8 миллиарда франков (порядка 2 миллиардов долларов США).

11 марта в Берне прошел митинг, участники которого призывали власти Швейцарии сохранять нейтралитет в конфликте на Украине. В акции приняли участие от двух до трех тысяч человек. Как указал один из организаторов митинга — движение Mass-Voll, демонстрация не проводилась против Украины или России.

В конце января президент Швейцарии Алан Берсе допустил, что из-за реэкспорта оружия Киеву к стране могут потерять доверие как к нейтральному государству. Он подчеркнул, что Берн должен быть привержен своим основополагающим принципам.

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