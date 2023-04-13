Китай ввел санкции против конгрессмена США Майкла Маккола

Власти Китая ввели санкции против американского конгрессмена, председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкла Маккола. Об этом сообщает Reuters.

МИД Китая объяснил санкции против Маккола вмешательством во внутренние дела страны и посещением Тайваня.

Маккол посетил Тайвань на прошлой неделе и встретился с президентом Цай Инвэнь.

Маккол заявлял, что Китай может «без единого выстрела» установить контроль над Тайванем по итогам выборов, которые пройдут на острове в 2024 году.

Цай Инвэнь не имеет права баллотироваться на третий срок, бороться за власть будут две партии, одна из которых хочет сближения с Китаем, отмечал Маккол.