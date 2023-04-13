$82.09-0.0989.76+0.03
22 минуты назад

Китай ввел санкции против конгрессмена США Майкла Маккола

Мария Иванова

Власти Китая ввели санкции против американского конгрессмена, председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкла Маккола. Об этом сообщает Reuters.

Китай ввел санкции против конгрессмена США Майкла Маккола
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

МИД Китая объяснил санкции против Маккола вмешательством во внутренние дела страны и посещением Тайваня.

Маккол посетил Тайвань на прошлой неделе и встретился с президентом Цай Инвэнь.

Маккол заявлял, что Китай может «без единого выстрела» установить контроль над Тайванем по итогам выборов, которые пройдут на острове в 2024 году.

Цай Инвэнь не имеет права баллотироваться на третий срок, бороться за власть будут две партии, одна из которых хочет сближения с Китаем, отмечал Маккол.

Также конгрессмен подчеркивал, что США рассмотрят возможность отправки военных на Тайвань, если Китай начнет боевые действия.

В мире,Цай Инвэнь,Майкл Маккол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий