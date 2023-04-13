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Иран призвал расследовать работу биолабораторий США

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Представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран призывает провести международное расследование работы американских биолабораторий. Об этом он написал в твиттере.

Иран призвал расследовать работу биолабораторий США
© globallookpress.com

Канаани подчеркнул, что новости о военно-биологических лабораториях США на Украине и в некоторых других странах «вызывают глубокую тревогу».

«Эта деятельность противоречит международным обязательствам Соединенных Штатов, особенно Конвенции о запрещении биологического оружия, и представляет собой угрозу человечеству», — написал он.

В МИД Ирана призвали провести «беспристрастное международное расследование».

12 апреля Госдума опубликовала доклад о деятельности биолабораторий США на Украине. Члены думской комиссии, изучавшей вопрос, пришли к выводу, что у США есть «секретные военно-прикладные проекты в биологический деятельности», которые представляют угрозу как для России, так и для стран, где эти проекты реализуются.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее рассказал, что на Украине работала сеть из более чем 30 биологических лабораторий. По версии российской стороны, Киев развивал с их помощью военно-биологическую программу.

В Минобороны РФ заявляли, что в биолабораториях США на Украине проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей и изучался перенос патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией. Власти РФ утверждают, что в 2022 году сотрудники лабораторий экстренно уничтожали патогены — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии и холеры.

Замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявляла, что на Украине есть не военные биолаборатории, а центры биологических исследований. По ее словам, США «весьма обеспокоены», что над ними может получить контроль Россия.

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