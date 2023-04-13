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1 час назад

Украина призвала к давлению на Венгрию из-за сделки с Россией

Lenta.ruиещё 1

Власти Украины призвали Евросоюз (ЕС) оказать все возможное давление на Венгрию из-за заключения сделки с российской компанией «Газпром». Об этом заявил советник президента Зеленского Олег Устенко в интервью изданию Politico.

Украина призвала к давлению на Венгрию из-за сделки с Россией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Нужно быть совершенно слепым, чтобы не видеть, какие преступления вы спонсируете. Покупая больше газа у русских, вы даете им больше возможностей для эскалации военных действий», — передает слова советника издание.

Устенко считает, что давление Брюсселя на Венгрию помешает исполнению заключенных с Россий договоренностей по увеличению объемов торговли газом.

В мире,Олег Устенко,Газпром,ЕС,
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