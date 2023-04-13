Ле Пен назвала условие начала третьей мировой войны

Третья мировая война начнется при условии, если НАТО будет содействовать Украине в военном конфликте. Об этом заявила лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен , передает El País .

«Если Украина победит, это означает, что НАТО вступила в войну. Я уверена, что Украина без возможностей НАТО не сможет победить Россию в военном отношении. А это значит, что будет развязана третья мировая война», — сказала она.