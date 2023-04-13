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Байден перепутал регбистов с британскими боевиками-радикалами

Президент США Джо Байден в своей речи в Ирландии перепутал регбистов с британскими боевиками радикальных взглядов, которые сражались на стороне Лондона в Ирландской войне за независимость. Об этом сообщает Sky News.

Байден перепутал регбистов с британскими боевиками-радикалами
© Lenta.ru

По данным газеты, американский лидер рассказывал о своем дальнем родственнике Робе Кирни, который был ирландским регбистом и обыграл команду Новой Зеландии на матче в Чикаго в 2016-м. Он оговорился и спутал новозеландскую сборную по регби All Blacks с британской военизированной организацией The Black and Tans.

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