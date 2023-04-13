Порошенко записал для «врагов» видео с кувалдой

Бывший президент Украины Петр Порошенко появился на видео с кувалдой в руках. Записанный политиком ролик опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Порошенко взял в руки инструмент, когда передавал на фронт мобильные мастерские.

«Мы оборудуем каждую передвижную автомастерскую такими кувалдами. Поэтому привет врагам, привет оркам, ждите», — заявил экс-президент.

Он также добавил, что в TikTok очень не хватает мемов, и пообещал «не оставлять людей без них».