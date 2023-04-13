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Порошенко записал для «врагов» видео с кувалдой

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Бывший президент Украины Петр Порошенко появился на видео с кувалдой в руках. Записанный политиком ролик опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Порошенко взял в руки инструмент, когда передавал на фронт мобильные мастерские.

«Мы оборудуем каждую передвижную автомастерскую такими кувалдами. Поэтому привет врагам, привет оркам, ждите», — заявил экс-президент.

Он также добавил, что в TikTok очень не хватает мемов, и пообещал «не оставлять людей без них».

В феврале 2023 года в сети появилось видео предположительной казни кувалдой экс-бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Основатель ЧВК Евгений Пригожин рассказал, что боец на видео стал перебежчиком и перешел на сторону Украины.

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