Китай призвал Запад снять односторонние санкций с Афганистана

"Мы настаиваем, что Соединенные Штаты и прочие страны Запада должны отменить односторонние санкции, которые были применены к Афганистану", - сказал он на пресс-конференции в Самарканде, где проходит четвертая встреча глав МИД стран - соседей Афганистана (Россия, Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан).