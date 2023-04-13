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Китай призвал Запад снять односторонние санкций с Афганистана

Китайские власти требуют отмены односторонних санкций США и других западных стран в отношении Афганистана. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

Китай призвал Запад снять односторонние санкций с Афганистана
© globallookpress.com

"Мы настаиваем, что Соединенные Штаты и прочие страны Запада должны отменить односторонние санкции, которые были применены к Афганистану", - сказал он на пресс-конференции в Самарканде, где проходит четвертая встреча глав МИД стран - соседей Афганистана (Россия, Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан).

Как подчеркнул Цинь Ган, Пекин выступает решительно против мер, прорабатываемых в русле мышления времен холодной войны. Он также отметил, что КНР не приемлет стратегии, нацеленные на усиление конфронтации между враждующими блоками.

"Афганистан должен стать новой платформой для сотрудничества", - добавил глава МИД КНР. Цинь Ган также указал на крайне важную роль государств региона, Шанхайской организации сотрудничества и ООН в урегулировании афганского вопроса.

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