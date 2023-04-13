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Пентагон ограничил доступ к слитым документам

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Пентагон принял меры по ограничению доступа к секретной информации, чтобы защитить национальную безопасность США и их союзников, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время ведомство расследует утечку материалов, описывающих планы США и НАТО по укреплению украинских войск, которые якобы появились в российских Telegram-каналах. Предполагается, что в интернет могли попасть более 100 документов. Ущерб от утечки оценивается как значительный.

Ранее Белый дом не стал подтверждать подлинность обнародованных документов и отказался говорить о том, каким образом могла произойти утечка. Министерство обороны США продолжает расследование и принимает меры по ограничению доступа к секретной информации.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не сомневается в том, что США и НАТО так или иначе вовлечены в украинский конфликт.

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