Пентагон ограничил доступ к слитым сведениям

Министерство обороны США приняло решение ограничить доступ к слитым в интернет документам и секретной информации, мера направлена на защиту национальной безопасности США и союзников. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как писала «Парламентская газета», в социальных сетях были опубликованы секретные документы Пентагона, в которых описывались некоторые планы США и НАТО на Украине. В документах отсутствуют четкие планы сражений, время и место их предлагаемого проведения, однако позволяют судить о росте потенциала украинской армии. По факту публикации сведений Пентагон начал расследование.

«Пентагон заявил, что предпринял меры, чтобы в дальнейшем ограничить доступ к секретной информации», — цитирует РИА «Новости» Жан-Пьер.

По ее словам, администрация изучает, какие трудности могут возникнуть в этой связи. При этом в дальнейшем Пентагон ограничил доступ к этим документам, добавила она.