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12 минут назад

Пентагон ограничил доступ к слитым сведениям

Парламентская газета

Министерство обороны США приняло решение ограничить доступ к слитым в интернет документам и секретной информации, мера направлена на защиту национальной безопасности США и союзников. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Пентагон ограничил доступ к слитым сведениям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как писала «Парламентская газета», в социальных сетях были опубликованы секретные документы Пентагона, в которых описывались некоторые планы США и НАТО на Украине. В документах отсутствуют четкие планы сражений, время и место их предлагаемого проведения, однако позволяют судить о росте потенциала украинской армии. По факту публикации сведений Пентагон начал расследование.

«Пентагон заявил, что предпринял меры, чтобы в дальнейшем ограничить доступ к секретной информации», — цитирует РИА «Новости» Жан-Пьер.

По ее словам, администрация изучает, какие трудности могут возникнуть в этой связи. При этом в дальнейшем Пентагон ограничил доступ к этим документам, добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слитые документы Пентагона интересными. При этом он не удивился содержащимся в них сведениям о слежке за лидерами Украины и Европейского союза, отметив, что такая информация ранее уже неоднократно всплывала.

В мире,Дмитрий Песков,НАТО,Администрация США,Пентагон,ЕС,
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