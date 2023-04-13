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Кулеба: Мир означает восстановление всех границ Украины

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что настоящий мир означает восстановление прежних границ Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Кулеба назвал условия мира на Украине
© Wikipedia Commons

Министр снова подчеркнул, что Киев по-прежнему намерен установить контроль над вошедшими в состав РФ регионами. По словам Кулебы, мир возможен только при условии восстановления всех границ, а также демилитаризации Черного моря и его превращения в море НАТО.

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«Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское - в море НАТО... Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», — сказал Кулеба.

Также министр выразил сожаление, что у Запада отсутствует последовательная стратегия относительно Черного моря, отметив при этом, что у России она всегда была.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц заявил, что попытки США изменить границы Украины могут привести к эскалации. Кроме того, он отметил, что конфликт можно завершить только мирными переговорами, однако Вашингтон не намерен идти на это. По мнению Флейца, забрасывание Украину оружием не поможет ей победить Россию, а только усугубит конфликт.

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