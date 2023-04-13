Кулеба назвал условия мира на Украине

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что настоящий мир означает восстановление прежних границ Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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Министр снова подчеркнул, что Киев по-прежнему намерен установить контроль над вошедшими в состав РФ регионами. По словам Кулебы, мир возможен только при условии восстановления всех границ, а также демилитаризации Черного моря и его превращения в море НАТО.

«Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское - в море НАТО... Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», — сказал Кулеба.

Также министр выразил сожаление, что у Запада отсутствует последовательная стратегия относительно Черного моря, отметив при этом, что у России она всегда была.