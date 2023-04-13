Кулеба назвал условия мира на Украине

Кулеба: Мир означает восстановление всех границ Украины
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что настоящий мир означает восстановление прежних границ Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр снова подчеркнул, что Киев по-прежнему намерен установить контроль над вошедшими в состав РФ регионами. По словам Кулебы, мир возможен только при условии восстановления всех границ, а также демилитаризации Черного моря и его превращения в море НАТО.
«Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское - в море НАТО... Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», — сказал Кулеба.
Также министр выразил сожаление, что у Запада отсутствует последовательная стратегия относительно Черного моря, отметив при этом, что у России она всегда была.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц заявил, что попытки США изменить границы Украины могут привести к эскалации. Кроме того, он отметил, что конфликт можно завершить только мирными переговорами, однако Вашингтон не намерен идти на это. По мнению Флейца, забрасывание Украину оружием не поможет ей победить Россию, а только усугубит конфликт.